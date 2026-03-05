ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Гранична полиция" разби канал за трафик на мигран...

Иранската армия отрече да е атакувала с дронове Азербайджан

Азербайджан обвини Иран за атаките с дронове на летището в Нахичеван. СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

Иран отрече да е извършвал атаки с дронове срещу Азербайджан, предаде БТА по информация на Франс прес. По-рано днес Техеран бе обвинен, че е ударил международното летище и други обекти от гражданската инфраструктура в ексклава Нахичеван, граничещ с Ислямската република.

"Ислямска република Иран отрича нейните военни сили да са изстрелвали дрон срещу Азербайджан", гласи съобщение на иранската армия, излъчено от държавната телевизия на Ислямската република. Иранската армия прехвърли отговорността за атаките върху Израел.

