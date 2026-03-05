Иранската армия отрече да е атакувала с дронове Азербайджан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран отрече да е извършвал атаки с дронове срещу Азербайджан, предаде БТА по информация на Франс прес. По-рано днес Техеран бе обвинен, че е ударил международното летище и други обекти от гражданската инфраструктура в ексклава Нахичеван, граничещ с Ислямската република.

"Ислямска република Иран отрича нейните военни сили да са изстрелвали дрон срещу Азербайджан", гласи съобщение на иранската армия, излъчено от държавната телевизия на Ислямската република. Иранската армия прехвърли отговорността за атаките върху Израел.