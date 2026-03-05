Ирак: Натоварена с експлозиви иранска лодка бе използвана срещу танкер в наши води

Натоварена с експлозиви иранска лодка с дистанционно управление бе използвана днес, за да бъдат нанесени щети на плаващия под бахамски флаг танкер „Сонангол Намиб", закотвен в иракски води, предаде Ройтерс, като се позова на първоначална информация на представители на пристанищната охрана в Ирак.

Малкият плавателен съд експлодирал, след като се ударил в танкера, съобщава БТА. Това е първата отчетена атака в изключителната икономическа зона на Ирак и представлява ескалация на заплахите за търговските кораби в Залива, заявиха цитираните иракски служители.

По-рано днес иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е нанесъл удар в северната част на Персийския залив по американски танкер, който се е запалил.