ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Гранична полиция“ разби канал за трафик на мигран...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22410655 www.24chasa.bg

Ирак: Натоварена с експлозиви иранска лодка бе използвана срещу танкер в наши води

5064
Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА Снимка: Източник: Pixabay

Натоварена с експлозиви иранска лодка с дистанционно управление бе използвана днес, за да бъдат нанесени щети на плаващия под бахамски флаг танкер „Сонангол Намиб", закотвен в иракски води, предаде Ройтерс, като се позова на първоначална информация на представители на пристанищната охрана в Ирак.

Малкият плавателен съд експлодирал, след като се ударил в танкера, съобщава БТА. Това е първата отчетена атака в изключителната икономическа зона на Ирак и представлява ескалация на заплахите за търговските кораби в Залива, заявиха цитираните иракски служители.

По-рано днес иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е нанесъл удар в северната част на Персийския залив по американски танкер, който се е запалил.

Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси