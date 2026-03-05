"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Москва и Киев си размениха по 200 военнопленници, съобщи днес руското министерство на отбраната, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Въпреки липсата на напредък в опитите да се сключи мирно споразумение двете страни периодично си разменят военнопленници и връщат телата на загинали на фронта. Последната такава размяна бе миналия месец.

Съветникът на Кремъл Владимир Медински заяви, че всеки четвъртък и петък Русия и Украйна ще си разменят по 500 военнопленници.

Освободените руски военни в момента се намират на територията на Беларус, където им се оказва нужната психологическа и медицинска помощ, пише още в изявлението на руското отбранително ведомство, цитирано от ТАСС. Те ще бъдат изпратени в Русия, където ще продължи тяхното лечение и рехабилитация.

Министерството отбелязва, че Обединените арабски емирства и САЩ са предоставили на освободените руски военнослужещи посредническа подкрепа с хуманитарен характер.