Мелони: Досега няма искане от САЩ за използване на италиански бази

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви днес, че страната ѝ досега не е получила искания от САЩ да използват бази на италианска територия за атаки срещу Иран, и добави, че двустранните споразумения ще бъдат спазени, ако бъдат отправени подобни искания, предаде италианската информационна агенция АНСА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да прекрати търговията с Испания, след като премиерът ѝ Педро Санчес не позволи на Вашингтон да използва нейните бази за атаки срещу Иран.

„Нямаме искания в тази връзка и искам да кажа, че не сме във война и не желаем да влизаме във война", заяви Мелони пред радио Ер Те Ел, помолена да коментира дали ще бъдат използвани американски бази на италианска територия, предаде БТА.

„Струва ми се, че всички се придържат към двустранните споразумения".

„Говорителят на испанското правителство вчера каза, че съществува двустранно споразумение и че базите няма да бъдат използвани извън рамките на това споразумение. Това важи и за нас. В Италия имаме три военни бази, предоставени на американците по силата на споразумения от 1954 година, които винаги са били актуализирани", добави Мелони.

„Съществуват технически разрешения, когато ясно става дума за логистика и така наречените некинетични операции, или казано по-просто – операции без бомбардировки. Ако бъдат отправени искания за използване на италиански бази за други цели, отговорността да се реши дали да бъде позволено, ще бъде на правителството, но мисля, че в такъв случай трябва да вземем решение заедно с парламента", посочи италианският премиер.