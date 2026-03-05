Гръцкият премиер Мицотакис обсъди с президента Макрон ситуацията в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис е провел телефонен разговор с президента на Франция Еманюел Макрон, в който двамата са обсъдили ситуацията в Близкия изток, съобщиха гръцки медии, позовавайки са информация от правителството.

Двамата лидери са разговаряли конкретно за последните развития на събитията в Иран, Ливан, както и в Кипър, предаде БТА.

Министър-председателят на Гърция е информирал Еманюел Макрон за отбранителната помощ, която страната му предоставя на Кипър. Двамата лидери са се договорили да поддържат връзка и координация по отношение на развитието на ситуацията в по-широкия регион на Близкия изток, се посочва още в информацията.

По-рано бе съобщено, че сили със способности за борба с дронове изпращат в Кипър също Франция и Великобритания.

Днес Испания също обяви, че ще изпрати на „отбранителна" мисия в Кипър фрегата, чиято задача ще бъде да ескортира френския самолетоносач „Шарл де Гол" и корабите на гръцките военноморски сили, предаде Франс прес.

Италия също обяви, че ще изпрати в следващите дни, заедно с други европейски държави, военноморски активи за защита на Кипър, предаде Франс прес.