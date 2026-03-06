New Bloom Winery триумфира на Mundus Vini

New Bloom Winery триумфира на престижния международен конкурс Mundus Vini Summer Tasting 2026 в Германия, като получи два трофея за „Най-добро българско вино“ в категорията бели и в категорията червени вина. С отличие Best of Show бяха оценени PIXELS Совиньон Блан, реколта 2025 и Face to Face (F2F) Дорнфелдер 2023 г. Избата донесе общо шест медала – пет, от които златни: за Verano Azur розе 2025, PIXELS Совиньон блан 2025, PIXELS Розе 2025, Face to Face (F2F) Шардоне 2023, Face to Face (F2F) Дорнфелдер 2023 и сребърен за PIXELS Сира 2021.

Mundus Vini е един от най-престижните и влиятелни винени конкурси в света. Провежда се под патронажа на “Международната организация по лозарство и винарство” (OIV). Тази година над 150 винени експерти от целия свят опитаха 5500 проби. Най-високо оценените вина ще могат да се опитат на ProWein - винено изложение номер едно в Европа и най-големият и най-посещаван търговски форум на стария континент. 182 вина бяха оценени с титлата Best of Show. За България общият брой отличия е 46.

Високите резултати на избата в Съединение идват именно за сортовете Совиньон блан и малко известният немски Дорнфелдер, които показват отлични резултати в тероара на Тракийска низина, където са лозовите насаждения на New Bloom. Тази оценка е още по-специална като се има предвид, че PIXELS Совиньон блан e от трудната реколта 2025. А Дорнфелдерът се превърна във визитна картичка на производителя от Съединение, който първи го наложи у нас.

„Щастливи сме, че не само за първи път получаваме двата големи трофея Best of Show, но впечатлихме журито на практика с вината и от трите ни основни марки и ценови категории. Смятаме, че тези постижения не са случайни и идват след сериозни усилия на лозето и във винарната. Усещането ни, че правим вина на световно ниво, се потвърди за пореден път“, коментираха от избата победител New Bloom Winery.