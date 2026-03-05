ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Гранична полиция“ разби канал за трафик на мигран...

Хавана и голяма част от Куба остана без ток след свалянето на Мадуро

Хавана. Снимка: Pixabay

Столицата Хавана и голяма част от Куба са без ток. Причината е неочаквано прекъсване в най-голямата топлоелектрическа централа, намираща се на около 100 километра от столицата, съобщава НОВА.

Подобни прекъсванията не са нещо необичайно. През последните години в страната се наблюдава серия от такива случаи. Липсата на гориво е ключова. А блокадата на Съединените щати е основна причина за срива на доставките, особено от водещия износител на петрол за Куба - Венецуела, чийто лидер Николас Мадуро беше свален в началото на януари от Вашингтон.

Според директора на топлоелектрическата централа ремонтът може да отнеме три до четири дни.

Кубинското правителство отдава икономическата криза в страната на вече десетилетия продължаващите санкции от Съединените щати.

Хавана. Снимка: Pixabay

