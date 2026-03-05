Енергийната мрежа на Куба се е възстановила след големия срив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кубинското Министерство на енергетиката обяви, че националната електропреносна мрежа и производството на енергия са се възстановили, след като вчера голяма част от Куба, включително столицата Хавана, остана на тъмно заради авария, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

До спирането на тока се стигна в момент, когато комунистическото правителство е подложено на засилен натиск от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която ограничи доставките на петрол за острова.

Рано тази сутрин подаването на електричество по мрежата бе възстановено от Гуантанамо в Източна Куба до Пинар дел Рио в най-западната част на Куба.

Енергийният оператор „Унион Електрика“ вчера каза, че спирането на тока е било причинено от внезапна авария в топлоелектрическата централа „Антонио Гитерас“ на около 100 километра източно от Хавана.

През последната година в Куба имаше поредица прекъсвания на електроснабдяването дори преди американските санкции да нарушат доставките на петрол, посочва Ройтерс. Правителството на Куба казва, че енергийната криза се дължи на дългогодишното икономическо ембарго от страна на САЩ, което допринася за липсата на инвестиции в производството на електроенергия и електропреносната мрежа.