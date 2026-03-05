ЕК представи нова стратегия за равенство между половете за 2026—2030 г.

Европейската комисия представи своята нова стратегия за равенство между половете за периода 2026—2030 г. Тя интегрира равенството между половете във всички сфери, както офлайн, така и онлайн – образование, здравеопазване, заетост, обществен живот и др. Специално място в стратегията заемат съвременните заплахи като кибернасилието и рисковете, свързани с изкуствения интелект, които засягат особено жените. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Въпреки че е постигнат напредък, оценките на Европейския институт за равенство между половете сочат, че при настоящия темп на промяна ще са необходими 50 години, за да може ЕС да постигне пълно равенство между мъже и жени. Продължават да съществуват и различия между държавите членки.

Стратегията включва мерки за борба с насилието, основано на пола, със силен акцент върху агресията в интернет. Това включва мерки за борба с дълбинните фалшификати и такива със сексуално съдържание и за подобряване на защитата на жените онлайн. Това ще бъде направено чрез структуриран регулаторен диалог с много големите онлайн платформи.

Стратегията ще се съсредоточи върху противодействие на манипулирането на информация и дезинформацията, за да се избегне нарастващата поляризация между жените и мъжете, особено сред младите хора. Комисията ще проведе проучване относно онлайн мрежите и посланията, насочени към младите мъже и момчета.

За първи път здравеопазването е обхванато като специфична област – включена е инициатива за подобряване на качеството и достъпността на здравеопазването за жените.

Стратегията ще постави началото на нов план за действие относно жените в областта на научните изследвания, иновациите и стартиращите предприятия, за да се привлекат повече жени в този сектор.