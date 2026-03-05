ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Гранична полиция“ разби канал за трафик на мигран...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22411306 www.24chasa.bg

ЕК представи нова стратегия за равенство между половете за 2026—2030 г.

2280
Европейската комисия Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Европейската комисия представи своята нова стратегия за равенство между половете за периода 2026—2030 г. Тя интегрира равенството между половете във всички сфери, както офлайн, така и онлайн – образование, здравеопазване, заетост, обществен живот и др. Специално място в стратегията заемат съвременните заплахи като кибернасилието и рисковете, свързани с изкуствения интелект, които засягат особено жените. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК. 

Въпреки че е постигнат напредък, оценките на Европейския институт за равенство между половете сочат, че при настоящия темп на промяна ще са необходими 50 години, за да може ЕС да постигне пълно равенство между мъже и жени. Продължават да съществуват и различия между държавите членки.

Стратегията включва мерки за борба с насилието, основано на пола, със силен акцент върху агресията в интернет. Това включва мерки за борба с дълбинните фалшификати и такива със сексуално съдържание и за подобряване на защитата на жените онлайн. Това ще бъде направено чрез структуриран регулаторен диалог с много големите онлайн платформи.

Стратегията ще се съсредоточи върху противодействие на манипулирането на информация и дезинформацията, за да се избегне нарастващата поляризация между жените и мъжете, особено сред младите хора. Комисията ще проведе проучване относно онлайн мрежите и посланията, насочени към младите мъже и момчета.

За първи път здравеопазването е обхванато като специфична област – включена е инициатива за подобряване на качеството и достъпността на здравеопазването за жените.

Стратегията ще постави началото на нов план за действие относно жените в областта на научните изследвания, иновациите и стартиращите предприятия, за да се привлекат повече жени в този сектор.

Европейската комисия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси