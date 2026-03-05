Баку: Отричането на Иран за атаките срещу Азербайджан е напълно неприемливо

Изявлението на иранския Генерален щаб, че уважава суверенитета на всички страни, особено на мюсюлманските и на съседните, и конкретно отричането на отговорност за атаките с дронове, извършени днес от Техеран срещу Азербайджан, не е приемливо по никакъв начин, заяви азебайджанското Министерство на отбраната, цитирано от АЗЕРТАДЖ и БТА. СНИМКА: Ройтерс

Чрез технически средства бе потвърдено, че четири безпилотни летателни апарата от въоръжените сили на Иран са били изстреляни за извършване на атаки срещу района на Нахичеван, се казва в изявление на Министерството. Един от тях бе неутрализиран от азербайджанската армия, а другите атакуваха цивилна инфраструктура, включително сградата на средно училище в учебно време. За щастие, дронът, атакувал образователната институция, не е достигнал целта си и се е разбил и взривил близо до, а не в училището. СНИМКА: Ройтерс

„Имайки горното предвид, очакваме иранските въоръжени сили незабавно да спрат с това обидно отричане, да поднесат извинение за случая и съответните ирански власти да накажат виновните“, се добавя в изявлението.