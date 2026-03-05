ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОАЕ са свалили 6 ракети и над 130 дрона при нови и...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22411478 www.24chasa.bg

Баку: Отричането на Иран за атаките срещу Азербайджан е напълно неприемливо

5832
СНИМКА: Ройтерс

Изявлението на иранския Генерален щаб, че уважава суверенитета на всички страни, особено на мюсюлманските и на съседните, и конкретно отричането на отговорност за атаките с дронове, извършени днес от Техеран срещу Азербайджан, не е приемливо по никакъв начин, заяви азебайджанското Министерство на отбраната, цитирано от АЗЕРТАДЖ и БТА.  

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Чрез технически средства бе потвърдено, че четири безпилотни летателни апарата от въоръжените сили на Иран са били изстреляни за извършване на атаки срещу района на Нахичеван, се казва в изявление на Министерството. Един от тях бе неутрализиран от азербайджанската армия, а другите атакуваха цивилна инфраструктура, включително сградата на средно училище в учебно време. За щастие, дронът, атакувал образователната институция, не е достигнал целта си и се е разбил и взривил близо до, а не в училището. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

„Имайки горното предвид, очакваме иранските въоръжени сили незабавно да спрат с това обидно отричане, да поднесат извинение за случая и съответните ирански власти да накажат виновните“, се добавя в изявлението.

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси