Зеленски: Петролопроводът „Дружба“ може да заработи отново след около месец и половина

Повреденият през януари петролопровод „Дружба“ може да бъде технически готов за възобновяване на работа след около месец и половина, заяви днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

На брифинг в Киев Зеленски посочи, че инфраструктурата на тръбопровода, който е ключов маршрут за доставките на руски петрол към Централна Европа, може да бъде възстановена в този срок, след като му бяха нанесени щети при атака през януари.

Главният изпълнителен директор на украинската държавна енергийна компания „Нафтогаз“ Серхий Корецки уточни, че при удара е била повредена основната помпена станция на петролопровода.

Петролопроводът „Дружба“ доставя руски петрол за няколко държави в Централна и Източна Европа. До края на януари чрез него петрол са получавали основно Унгария и съседна Словакия, които са силно зависими от този маршрут.

Украинските власти твърдят, че тръбопроводът е бил повреден при руска атака с дрон, предизвикала пожар и нанесла щети на подземните системи за управление. Според украинския енергиен министър Денис Шмигал повредите не се виждат отвън, но изискват сериозни ремонтни дейности.

Междувременно Унгария планира да изпрати в Украйна мисия за установяване на фактите относно щетите по тръбопровода, съгласно указ, публикуван в официалния държавен вестник. Мисията ще бъде ръководена от заместник-министър от унгарското министерство на енергетиката и ще включва представител на енергийната компания МОЛ (MOL Group).

Инициативата е разпоредена от унгарския министър-председател Виктор Орбан, като ще бъде необходимо и разрешение от украинските власти, за да бъде извършена оценка на щетите.

Отношенията между Орбан и Зеленски остават напрегнати. Откакто петролопроводът спря работа Будапеща - която поддържа добри отношения с руския президент Владимир Путин - блокира голям заем на Европейския съюз за Украйна и се противопоставя на допълнителни санкции срещу Русия.

Зависимостта на Унгария от руски петрол и газ се увеличи след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, докато Европейският съюз като цяло се стреми да намали зависимостта си от руските енергийни доставки.