Външните министри от ЕС и държавите от Персийския залив осъдиха ударите на Иран

Министрите на външните работи на ЕС и на държавите в Съвета за сътрудничество в Залива категорично осъждат неоправданите удари на Иран по страни в Близкия изток, се посочва в съвместно изявление на участниците в днешното извънредно онлайн заседание, свикано от върховния европейски представител по външната политика и сигурността Кая Калас.

Тези удари заплашват регионалната и световната сигурност, допълват министрите и призовават Техеран незабавно да прекрати тези действия. Те настояват за защита на цивилното население и за пълно зачитане на международното право, международното хуманитарно право и задължението за спазване на Устава на ООН.

На заседанието са били обсъдени щетите, причинени от иранските удари по гражданска инфраструктура, жилищни квартали и нефтени съоръжения. Министрите потвърдиха отново непоколебимия си ангажимент към диалога и дипломацията като средство за разрешаване на кризата, се посочва в текста, цитиран от БТА.

Участниците от държавите в Персийския залив са отбелязали правото на техните страни, в съответствие с чл. 51 от Устава на ООН, да се защитават, самостоятелно и съвместно, срещу въоръжените удари от Иран. Засегнатите държави имат право да предприемат всички необходими мерки за осигуряване на своята сигурност и стабилност, и да защитават своите територии, граждани и жители, за да възстановят международния мир и сигурност, се допълва в текста. Министрите припомнят отговорността на Съвета за сигурност на ООН за възстановяване и поддържане на международния мир и сигурността.