ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОАЕ са свалили 6 ракети и над 130 дрона при нови и...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22411586 www.24chasa.bg

САЩ не поемат отговорност за удара срещу иранско училище, при който загинаха 168 деца

8380
Атаките в региона продължават. Снимка: Pixabay

САЩ отказват да поемат отговорност за удара срещу иранско училище, при който загинаха 168 души.

Военният министър Пийт Хегсет каза, че разследването продължава. 

Американската армия отново не даде отговор на въпроса дали САЩ са ударили училище в иранския град Минаб. Властите в Техеран казват, че училището е било пълно с деца и общият брой на убитите е 168. По телевизията показаха как багери копаят десетки нови гробове и родители оплакват децата си, съобщава НОВА. Училището беше ударено в самото начало на военната кампания. Досега никой не е поел отговорност за атаката.

На пресконференция във Вашингтон репортери питаха военния министър Пийт Хегсет за случая, но той не даде нова информация. Заяви само, че се води разследване на инцидента, като подчерта, че САЩ не насочват удари срещу граждански обекти. На въпрос на журналист дали вече има яснота чия бомба или ракета е причинила случилото се, предвид изминалото време и наличните разузнавателни данни, той отговори, че проверката все още продължава.

Атаките в региона продължават. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси