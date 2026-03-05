Израел призова за евакуация на южните предградия на Бейрут

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия призова жителите на южните предградия на Бейрут, една от крепостите на проиранската групировка "Хизбула", където живеят стотици хиляди хора, да се евакуират незабавно, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Спешно предупреждение към жителите" на южните предградия: "спасете живота си и се евакуирайте незабавно от домовете си", заяви в "Екс" говорителят на израелската армия на арабски език, полковник Авихай Адрае, като предложи на населението маршрути за придвижване на север и изток.

"Забранено е да се движите на юг. Всяко движение на юг може да застраши живота ви", добави говорителят.

Жителите на южните предградия на ливанската столица Бейрут се евакуират панически този следобед след призива на израелската армия за евакуация на целия район, констатираха журналисти от AФП.

Скоро след израелското предупреждение към жителите да се евакуират възможно най-бързо от южните предградия, там се чу интензивна стрелба. В покрайнините на южните предградия се образуваха огромни задръствания, посочва Франс прес.