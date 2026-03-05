ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОАЕ са свалили 6 ракети и над 130 дрона при нови и...

Израел: Иран вербува чрез социалните мрежи

Израелската полиция и вътрешното разузнаване Шин Бет отново предупредиха за опити на иранските служби за вербуване и внедряване чрез социални мрежи, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Шин Бет и полицията повтарят предупреждението си към обществеността срещу всякакъв онлайн контакт с членове на иранските разузнавателни служби и срещу извършването на свързани със сигурността мисии по тяхна молба“, се казва в съвместното изявление.

„През последната година опитите от служители на иранските служби да вербуват израелски граждани чрез социалните мрежи се увеличиха, с цел на извършване на мисии за събиране на разузнавателни мисии за стратегически цели, локализиране на лица и критична инфраструктура“, се добавя в изявлението.

Дори сега, когато Израел ежедневно бомбардира Иран и Иран отвръща с ракетни удари, „ирански елементи все още се опитват да вербуват израелски граждани онлайн.

Шин Бет и полицията действат съвместно „за задържане на израелци и граждани на Израел, заподозрени, че поддържат контакти с елементи от иранските разузнавателни служби“.

От началото американските и израелските бомбардировки срещу Иран в събота, 28 февруари, Шин Бет и полицията „са разкрили 16 случая“, а израелските граждани в момента са „преследвани за сериозни престъпления, свързани със сигурността“, се добавя в изявлението.

