Още танкери са атакувани в Персийския залив след нападенията на САЩ и Израел срещу Иран

Още танкери са били атакувани в акваторията на Персийския залив днес на фона на разширяващия се конфликт между САЩ и Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според първоначална информация танкер за суров петрол под флага на Бахамските острови е бил атакуван от дистанционно управлявана лодка, натоварена с експлозиви, докато е бил на котва близо до иракското пристанище Хор ал Зубайр. Втори танкер край бреговете на Кувейт е започнал да поема вода и да разлива петрол след мощна експлозия от лявата страна на корпуса.

От началото на военната ескалация между САЩ, Израел и Иран в събота са били атакувани общо девет плавателни съда.

Рано тази сутрин Иран изстреля нова вълна ракети към Израел и изпрати дронове над Азербайджан, при което са били ранени четирима души, припомня Ройтерс.

По данни на агенцията, базирани на информация от платформата за проследяване на кораби "МаринТрафик" (MarineTraffic), около 200 кораба - включително танкери за петрол и втечнен природен газ, както и товарни съдове - остават на котва в открити води край бреговете на основните производители на петрол в региона.

Стотици други кораби се намират извън Ормузкия проток и не могат да достигнат пристанищата. Протокът е ключов маршрут, през който преминават приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Междувременно британската енергийна компания Би Пи (BP) евакуира чуждестранния си персонал от нефтеното находище Румайла в Ирак след падането на два неидентифицирани дрона на територията на обекта.

В резултат на нарушенията в износа Ирак е намалил добива си на петрол с близо 1,5 милиона барела дневно, тъй като страната е изчерпала наличния си капацитет за съхранение и не може да товари танкери, съобщиха иракски представители.

Цените на петрола продължиха да нарастват и днес, като се повишиха с около 3 процента. От началото на конфликта в събота те са се увеличили с над 14 процента заради прекъсванията в доставките от Близкия изток.

Европейският бенчмарк за природен газ се повиши с над 5 процента до 51,30 евро за мегаватчас, като от началото на седмицата поскъпването достига около 50 процента.

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Москва може да прекрати доставките на газ за Европа на фона на рязкото поскъпване на енергията заради кризата около Иран.

Катар, който осигурява около 20 процента от световните доставки на втечнен природен газ, по-рано тази седмица спря производството си заради конфликта. Други големи производители като САЩ и Австралия разполагат с ограничен свободен капацитет, за да компенсират липсващите количества, сочат анализи на индустрията.

На този фон застрахователният пазар „Лойдс ъв Лондон“ (The Lloyd's of London) води разговори с Международната корпорация за финансиране на развитието на САЩ за предоставяне на политическа застраховка и гаранции за морската търговия в Персийския залив на фона на ескалиращия конфликт.

„Лойдс“ е водещият световен пазар за специализирано застраховане и презастраховане, където различни застрахователи поемат рискове, включително за корабоплаване и военни действия. По данни на Асоциацията на застрахователния пазар „Лойдс“ в района на Персийския залив и околните води се намират около 1000 кораба, приблизително половината от които са танкери за петрол и газ, с обща стойност над 25 млрд. долара.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че при необходимост военноморските сили на САЩ могат да започнат да ескортират танкери през Ормузкия проток.