Великобритания изпраща още 4 изтребителя "Тайфун" в Катар

Британският премиер Киър Стармър днес обяви, че страната му ще изпрати още четири изтребителя "Тайфун" в Катар, на фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток, и увери, че Лондон разполага с правилния план за отбрана, предаде Ройтерс.

Предпазливият подход на Великобритания към войната срещу Иран и атаките с дронове срещу нейна ключова военна база в Кипър породиха съмнения сред партньорите на страната за ефективността на армията ѝ, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Американският президент Доналд Тръмп разкритикува Стармър за отказа му да окаже достатъчна подкрепа за ударите на САЩ срещу Иран.

Британският премиер каза на пресконференция, че страната му разполага с правилния план за отбрана и е разположила военно оборудване в региона още преди избухването на конфликта.

"Моята цел е да осигуря спокойно, разумно лидерство, отговарящо на националните интереси. Това означава разгръщане на нашите военни и дипломатически средства, за да защитим нашите сънародници, и означава да имаме силата да защитаваме твърдо нашите ценности и принципи, независимо от натиска да постъпим другояче", заяви британският премиер.

Той допълни, че Великобритания изпраща още четири изтребителя "Тайфун", които да се присъединят към британската ескадрила в Катар, за да подсилят отбранителните операции на Лондон там и в региона.

"Разполагаме с правилния план за отбрана", посочи Стармър.