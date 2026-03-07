Витражи от XXI в. в "Нотър Дам": Макрон ги иска, народът - не

Ожесточеният спор имат ли място модерни стъклописи в готическата катедрала продължава над 2 г. с петиция, медийни публикации и съдебни дела

Монтажът им започва до седмици и трябва да завърши в края на 2026-а

Имат ли място модерни витражи в готическата катедрала “Нотър Дам”, която е един от най-разпознаваемите символи на Париж? Трябва ли да бъдат заменени 6-те 7-метрови стъклописа на Йожен Виоле льо Дюк от XIX в. с тези на съвременна художничка? Спорът продължава вече две години и се ожесточава все повече с наближаването на момента, в който новите пана трябва да бъдат монтирани в страничните параклиси от южната страна в легендарната средновековна сграда.

Най-запаленият застъпник на идеята за модернизацията е не кой да е, а президентът Еманюел Макрон. Той я обяви официално по време на посещението си в катедралата на 8 декември 2023 г. - точно една година преди официалното ѝ откриване за посещения и богослужения след опустошителния пожар от пролетта на 2019 г. и последвалата мащабна реконструкция. Именно тази продължила 5 г. реставрация стана повод държавният глава да реши, че в готическия храм трябва да присъства и “отпечатъкът на XXI век”. Това било в отговор на искане от страна на архиепископа на Париж монсеньор Лоран Улрих, стана ясно тогава.

“С мое пълно съгласие ще обявим конкурс, който ще позволи на съвременните художници да представят въз основа на издадена поръчка фигуративно произведение - добави Макрон по време на това посещение. - Нашият век ще има своето място сред няколко други, представени в произведенията на тази катедрала.”

Отзвукът бе незабавен. В. “Уолстрийт джърнъл” коментира иронично, че това е

начинът на Макрон да обезсмърти себе си

и своето управление в стъкло, както преди него са направили Франсоа Митеран със стъклената пирамидата пред Лувъра, Жорж Помпиду със стъкления ескалатор в центъра за модерни изкуства, носещ името му, или Жак Ширак със стъклената фасада на музея на кея Бранли.

В момента макетите - в естествена големина на паната, които трябва да заменят тези на Виоле льо Дюк, са изложени в експозиция в “Гран Пале”, където ще останат до 15 март. Те са дело на художничката Клер Табуре, която спечели конкурса, за който говори Макрон. Новите витражи, които трябва да бъдат монтирани до края на 2026 г., вече са в процес на изработка в стъкларско ателие, основано през 1640 г. Стойността на проекта е 4 млн. евро.

“Често съм била привлечена от монументални произведения, от завладяващия аспект на големите формати, но това е най-голямата творба, която съм правила досега. Това е и първият път, когато ми се налага да се справям с ритъма на архитектурата по този начин”, пише Табуре в пресдосието за откриването на експозицията на 15 декември миналата година. Темата на витражите - Петдесетница, символ на единство и хармония между хората, е избрана от Парижката архиепископия.

Часове след обявяването на идеята за замяната на витражите от XIX в., които бяха напълно пощадени от пожара, се зароди и съпротивата срещу нея. Изданието “Ла Трибюн дьо л'Ар” лансира петиция до президента, под която до момента са се подписали 334 429 души. Асоциацията “Забележителности и паметници” подаде в Административния съд иск с настояване търгът за проекта да бъде анулиран. Тази асоциация бе първата, която чрез председателя си подписа петицията.

“Еманюел Макрон иска да сложи печата на XXI век върху “Нотър Дам”. Малко смирение може би е за предпочитане.

Няма да бъдем толкова сурови,

че да посочим, че този печат вече съществува: пожарът. Случаен пожар, разбира се, но такъв, за който е напълно доказано, че държавата, както преди, така и по време на неговото президентство, носи голяма отговорност. Възраждането на катедралата стана възможно благодарение на огромна национална и международна мобилизация, благодарение на приноса на хиляди дарители, които желаеха да я възстановят в историческото ѝ състояние. Наистина ли вярваме, че тези дарители ще приемат реставрацията ѝ да бъде променена от желанието на Еманюел Макрон да остави своя отпечатък?”, обявиха оттам. От асоциацията обясниха още, че 6-те пана на Йожен Виоле льо Дюк не са фигуративни, а декоративни и са били създадени в този вид, за да бъдат изцяло съобразени с архитектурните особености на историческата сграда и нейното много специфично вътрешно осветяване. Обещанието, че тези витражи ще бъдат изложени в новия музей на Норт Дам, е нелепо, смятат още от асоциацията, защото те имат висока стойност единствено в контекста на цялостната архитектурна концепция на катедралата.

През юли 2024 г. Националната комисия за историческото наследство и архитектурата отхвърли проекта с аргумента, че заради реализирането му не трябва да бъдат жертвани елементи на исторически паметници с обществен интерес. Според медиите

комисията се е произнесла с рядко за нея единодушие

Тя не е била консултирана предварително, защото според първоначалното становище на Министерството на културата досегашните витражи е трябвало да останат по местата си. Независимо от мнението на специалистите обаче държавата продължава с осъществяването на конкурса и през декември обявява Клер Табуре за негов лауреат. В края на ноември миналата година Административният съд също се произнесе в полза на инсталирането на модерните витражи.

“Според Административния съд в Париж държавата може да прави каквото си поиска със собствените си исторически паметници. В този случай правната защита е безсмислена. Това е удобство за Министерството на културата, тъй като то твърди, че дава приоритет на опазването на наследството, освен когато Еманюел Макрон реши друго. Поради това витражите са планирани да бъдат премахнати тази пролет и заменени с произведения на Клер Табуре”, коментира изданието “Телерама”.

Асоциацията “Забележителности и паметници” обаче не смята да се предава. Тя обяви намерението си да обжалва решението, макар че това няма да спре изпълнението му. Асоциацията също така потвърждава намерението си да оспори съдебно разрешението за монтажа, издадено от регионалния префект, веднага щом то бъде подадено, което се очаква скоро. Така че последният бой предстои, макар в голяма степен да изглежда предизвестен.

Виоле льо Дюк е спасил от разруха десетки сгради

Йожен Виоле льо Дюк е забележителен архитект и реставратор, спасил от разруха някои от най-емблематичните средновековни сгради във Франция. Освен “Нотър Дам” това са базиликата в Сен Дени, Мон сен Мишел, кралската черква “Сен Шапел” и много други. По катедралата на остров Сите в Париж той работи между 1843 и 1869 г., за да ѝ върне блясъка от миналото, след като през XVIII в. голяма част от витражите са били заменени с безцветно стъкло. По време на бунт през 1831 г. по историческата сграда са нанесени големи поражения. Същата година на бял свят излиза романът на Виктор Юго “Парижката Света Богородица”.

При реставрацията на катедралата Виоле льо Дюк се стреми да възстанови цялостния ѝ архитектурен интегритет, нарушаван своеволно по през вековете. Той например връща по местата им прочутите гаргойли - водоливниците под формата на чудовища, които са една от забележителните особености на готическата сграда. Нови витражи идват на мястото на безличното безцветно стъкло. За тях са използвани запазени модели от други средновековни храмове. Те са поръчани на най-известните навремето майстори стъклари, но винаги с оглед на общото единство и хармония. А орнаменталните витражи в южните странични параклиси са подбрани така, че да бъде спазена сложната игра на светлините и сенките. Бележитият архитект подготвя концепцията си за реставрацията в продължение на цяло десетилетие.