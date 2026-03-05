ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦАР благодари на Путин за помощта в областта на енергетиката

Фостен-Арканж Туадера благодари на Путин. Снимка: Ройтерс

Президентът на Централноафриканската република (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера благодари на руския лидер Владимир Путин за помощта, която е оказал на страната му да се справи със сериозните енергийни проблеми, предаде Ройтерс.

Туадера заяви на среща с Путин в Кремъл, че присъствието на руски служители по сигурността в страната му е направило възможни президентските избори през декември. Тогава Туадера се завърна на президентския пост за нов 7-годишен мандат. В предизборната си кампания той акцентира на своя опит в областта на сигурността, като освен това получи подкрепа от руандийски военни и Русия. Основната опозиционна коалиция бойкотира изборите, защото смяташе, че са нечестни.

Русия засилва ролята си в сигурността в различни части на Африка за сметка на Франция и САЩ и това предизвиква опасения сред западните съюзници, коментира Ройтерс. Руското паравоенно формирование Африкански корпус действа в няколко страни, включително Мали, Екваториална Гвинея и ЦАР. Африканският корпус наследи вече разформированата наемническа групировка "Вагнер".

Туадера благодари на Путин и за даренията от зърно и гориво, като добави, че страната му се нуждае от още подкрепа. "ЦАР е изправена пред големи предизвикателства в областта на енергетиката и Русия има голям опит в това отношение", каза Туадера, цитиран от БТА.

Путин от своя страна заяви, че има добри перспективи двете страни да укрепят връзките си в сфери като енергетиката, селското стопанство и инфраструктурата.

