ОАЕ са свалили 6 ракети и над 130 дрона при нови ирански удари

Джамия, ОАЕ Снимка: pixabay

Обединените арабски емирства съобщиха, че са свалили още ракети и дронове на фона на продължаващите атаки на Иран срещу страните от Залива, предаде ДПА.

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че противовъздушната отбрана е свалила 6 балистични ракети, а още една е паднала на територията на емирствата.

Общо 131 дрона са били засечени, като по-голямата част от тях са били свалени, информира БТА.

В столицата Абу Даби 6 души пострадаха при падане на отломки от унищожени дронове, съобщи столичната медийна служба на града.

Според Министерството на отбраната от началото на войната в Близкия изток, започнала в събота, в ОАЕ са били свалени над 1000 дрона.

Регистрирани са били и около 200 ракети, изстреляни към ОАЕ, повечето от които са били свалени, информира ведомството.

Министерството на отбраната на Катар също заяви, че е отблъснало поредна ракетна атака по-рано днес, като в столицата Доха отново са се чули няколко експлозии.

Посолството на САЩ в Доха съобщи, че вътрешното министерство на Катар е разпоредило евакуацията на жителите в близост до сградата като временна предпазна мярка.

