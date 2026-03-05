ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трета тревога за последните часове беше обявена в ...

Белгия отказа да окаже военна подкрепа на САЩ и Израел срещу Иран

Белгия. Снимка: Pixabay

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен изключи възможността страната да окаже военна подкрепа на Израел и САЩ във войната им срещу Иран, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Пред депутати от ресорната комисия в белгийския парламент Франкен обясни, че Белгия може да предостави военна подкрепа в Близкия изток, но все още не е получавала официално подобно искане.

Той уточни, че Белгия би била готова да действа, ако получи искане от страни като Йордания и Обединените арабски емирства, тъй като подобна военна подкрепа би била "в съответствие с международното право". Подкрепата за такива държави, по думите му, би била оправдана, защото тези държави са нападнати от Иран. Като член на Европейския съюз Белгия също има задължение да помогне на Кипър.

Франкен обаче ясно разграничи подобна помощ от настоящата военна кампания на САЩ и Израел, която той определи като "противоречаща на международното право". "Затова участие в тези операции няма да има", посочи белгийският министър.

Той отново изказа подкрепата на страната си към системата на международното право. "Въпреки че системата невинаги функционира ефективно на практика, Белгия има силен интерес тя да бъде спазвана като малка държава членка на ЕС", подчерта Франкен.

Според него американско-израелските атаки нарушават международното право, макар и да са "оправдани от съображения за глобалната сигурност".

