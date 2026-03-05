Световноизвестната Кьолнска катедрала въвежда входна такса за туристите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световноизвестната Кьолнска катедрала ще въведе входна такса за туристите, предаде ДПА.

Средствата ще бъдат използвани, за да се покрият увеличените разходи за поддръжка, охрана и експлоатация. На закрита среща в началото на седмицата управата е стигнала до заключението, че повишените разходи вече не могат да бъдат покрити без заплащане за вход.

Таксата ще бъде въведена от втората половина на годината и ще важи за посещенията на голямата вътрешна част, съобщи БТА.

Катедралата ще остане безплатна за църковните посетители. Нейният настоятел Гуидо Асман обаче отбелязва, че туристите съставляват около 99 процента от посетителите.

От управата все още не са обявили размера на входната такса.

Преди входът към просторното вътрешно помещение на катедралата винаги е бил безплатен, но вече ще се изисква такса за посещение на съкровищницата и за изкачване до наблюдателната платформа.

Кьолнската катедрала, която е включена в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, е една от исторически най-значимите постройки в Германия. Строителството ѝ започва през 1248 г. и продължава няколко века. Катедралата е завършена през 1880 г.