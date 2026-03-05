Лукашенко помилва 18 политически затворници, 11 от тях са жени

Президентът на Беларус Александър Лукашенко подписа указ, с който помилва 18 политически затворници, предаде Франс прес, като се позова на държавната новинарска агенция БелТА и на неправителствената организация "Вясна".

През последните няколко месеца Минск освободи много затворници, надявайки се да облекчи по този начин американските санкции срещу Беларус, отбелязва АФП.

"Президентът на Беларус Александър Лукашенко подписа указ за помилването на 18 осъдени лица, в това число 15 души, които са извършили престъпления от екстремистки характер", гласи съобщение на канцеларията на беларуския президент, цитирано от БЕЛТА и БТА.

11 от помилваните са жени, от които 6 имат деца. Някои от децата им са с инвалидност и се нуждаят от постоянна медицинска помощ. Освободени са също така съпружески двойки, както и жена в последния месец от бременността си.

Според "Вясна", която документира нарушенията на правата на човека в Беларус, са помилвани "политически затворници", чиито имена засега не са оповестени.

Седемдесет и една годишният Александър Лукашенко потуши няколко протестни движения, най-важните от които бяха през 2020 и 2021 г., когато десетки хиляди граждани на Беларус протестираха срещу преизбирането на Лукашенко, при което се смяташе, че е имало измами.

От 2024 г. Лукашенко неколкократно освободи хора, които бяха хвърлени в затвора след потушаването на протестите. Американският президент Доналд Тръмп насърчи Беларус да освободи затворниците в замяна на премахването или смекчаването на американските санкции.

През декември миналата година бяха освободени повече от близо 100 затворници, които бяха незабавно прехвърлени в Украйна и Литва. Сред освободените беше и лауреатът на Нобеловата награда за мир през 2022 г. Алес Беляцки и други фигури на опозицията.

Правозащитни организации обаче твърдят, че Минск продължава да потиска всякакви опозиционни движения и да лишава от свобода други граждани. "Вясна" посочва, че в страната с население от 9 милиона души има 1100 политически затворници.