Хиляди германски младежи протестират срещу казармата: Мерц да ходи на фронта

Хиляди германски младежи напуснаха днес учебните занятия, за да протестират срещу военната служба в Германия, която засега е доброволна при условие, че е достигнат достатъчен брой наборници, предаде Франс прес.

Около 3000 младежи се събраха в Берлин, носейки плакати с надписи "Фридрих Мерц на фронта", "Богатите искат войната, младежта иска бъдеще".

"Войната никога не би трябвало да бъде решение. Проблемите трябва да бъдат разрешавани по пътя на дипломацията", каза пред АФП 15-годишният Алекс Кжешка, циткира БТА.

От 1 януари тази година 18-годишните германци получават въпросник от Въоръжените сили (Бундесвера) на Германия, за да се оцени тяхната готовност и интерес по отношение на военната служба. Попълването на въпросника е задължително за момчетата, докато за момичетата това става по желание. Ако искат, младежите могат да преминат 6-месечна военна служба.

Новото законодателство, в което е заложена тази нова мярка, беше изготвено по инициатива на правителството на канцлера консерватор Фридрих Мерц, който има амбиция да създаде "най-силната конвенционална армия в Европа", за да се противопостави на заплахите от Русия и да компенсира намаляващото американско военно присъствие на континента.

Към този момент германските законодатели са против въвеждането отново на задължителната военна служба, която беше отменена през 2011 г.

Но някои политици изразяват съмнения, че необходимият брой наборници може да бъде достигнат без въвеждането на наборна служба. Предвижда се личният състав на въоръжените сили да бъде увеличен от сегашните околоо185 000 военнослужещи до 260 000 в края на 2030 г., като и броят на резервистите ще се увеличи четири пъти, за да достигне 200 000 военнослужещи.

В Берлин 19-годишният Тилман, който не е получил въпросника, тъй като е роден през 2007, а не през 2008 г., заяви пред АФП, че е "против военната служба и против военната пропаганда".

"Деца на 11-годишна възраст ми казват, че искат да се запишат в германската армия, защото така ще могат да изкарат шофьорска книжка, която ще им струва по-евтино", посочи младежът. По думите му обаче същите тези деца "могат да попаднат в окопите и в най-лошия случай да загинат или да убият други хора".

В интервю пред германската медия Ен Те Фау в западния германски град Кобленц Лео Райнеман, един от организаторите на "училищната стачка срещу военната служба", призова политиците да отделят "повече пари за образование, отколкото за армията".

Той също така призова германската армия да остане "извън пределите на училищата", като по този начин изрази своя протест срещу все по-често организираните там информационни прояви на Бундесвера.