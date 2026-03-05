За първи път в света: Израел започна да изпомпва обезсолена вода от Галилейското езеро

Израел започна да изпомпва обезсолена морска вода в Галилейското езеро - единствения естествен басейн за сладка вода в страната, в исторически опит да защити водоснабдяването си на фона на продължителна суша и климатични предизвикателства, предаде израелската новинарска агенция ТПСИ, цитирана от БТА.

Проектът е първият в света, при който обезсолена морска вода се насочва към сладководно езеро.

Инициативата има цел да обърне посоката на израелската национална система за водоснабдяване. Мрежата, открита през 1964 г., транспортира вода от езерото към централните и южните части на страната, но съгласно новият проект водата ще бъде насочена от Средиземно море на север към Галилейското езеро. Изпомпването започна в малък мащаб през септември 2025 г.

При настоящите темпове изпускането на обезсолена вода се очаква да повиши нивото на езерото с до 4 сантиметра до средата на май. От октомври до края на годината се очакват допълнителни до 8 сантиметра, което би довело до общо годишно покачване на нивото на басейна с около 10 сантиметра.

"Изпускането на обезсолена вода в Галилейското езеро е наистина исторически ход. След като станахме световни лидери във водните технологии и създадохме най-добрите съоръжения за обезсоляване, е време да се отплатим на езерото, което всички обичаме", заяви министърът на енергетиката и инфраструктурата Ели Коен.

Строителството на тръбопровода започна през 2018 г. и приключи през 2022 г., като проектът струва около 292 милиона долара.

Използването на обезсолена вода за попълване на сладководни езера рядко се прилага поради значителни екологични, технически и икономически предизвикателства. Дори много чистата обезсолена вода може да промени солеността, pH и хранителния баланс на водата, което потенциално би засегнало рибите, растенията и микроорганизмите.

Освен това транспортирането на големи количества вода на дълги разстояния изисква сложна инфраструктура, а самият процес на обезсоляване е скъп.

Според израелските власти обаче проектът има както оперативно, така и стратегическо значение, тъй като ще помогне да се поддържа нивото на езерото и да се запази ролята му като ключов елемент от системата за водна сигурност на страната.

"Галилейското езеро е наше стратегическо национално богатство и работим, за да гарантираме неговото опазване. Увеличаването на притока на обезсолена вода е важна стъпка за осигуряване на водната сигурност на Израел за години напред", каза израелската водна администрация.