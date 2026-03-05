US военният министър: Южна Америка ще е християнска, или ще бъде разкъсана от масова миграция

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви пред лидери от сферата на сигурността в Латинска Америка, че страните им са изправени пред изпитанието да останат "западни" и "християнски" или да бъдат разкъсани от "неконтролируема масова миграция" и други заплахи, предаде Ройтерс.

"Изправени сме пред важното изпитание да бъдем и да останем западни страни със специфични характеристики, християнски държави, подчинени на Бога", каза Хегсет при участието си във форум, озаглавен "Конференция на двете Америки за борба с картелите" (Americas Counter Cartel Conference), съобщава БТА.

Събитието се състоя в щаба на Южното командване на въоръжените сили на САЩ във военновъздушната база "Макдил" в южната част на Тампа в щата Флорида.

Заместник-началникът на канцеларията на Белия Дом Стивън Милър, който също участва във форума, заяви, че Западното полукълбо може да бъде защитено само с военна сила. "След като десетилетия наред полагахме усилия, разбрахме, че няма наказателно правосъдие, което може да реши проблема с картелите", каза Милър.