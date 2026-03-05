С евтини дронове камикадзе Иран пробва да измори военната машина за милиарди на САЩ

Военни на режима рисували фалшиви цели по земята, за да хаби врагът ресурси

Иранските дронове камикадзе се оказаха проблем за САЩ и съюзниците им, които имат технологичното предимство във военния конфликт с най-модерните оръжия.

Причината - Техеран е успял да създаде ефективни бeзпилотни апарати, които освен лесни за производство са и евтини. Става дума за моделите “Шахед”, които режимът ползва заедно с други ракети, за да преодолее ПВО системите на Израел и страните от Персийския залив.

От началото на военните действия в събота Иран е изстрелял над 1000 дрона “Шахед” по Израел и американските обекти. Най-силно засегнати бяха ОАЕ - към тях Техеран насочи над 600 дрона, следвани от 300 към Кувейт, 50 към Израел, 10 към Катар и няколко към Бахрейн и Йордания. “Шахед” са трудни за прехващане - летят ниско, бавно и по неправилна траектория, която понякога изглежда хаотична.

Основното им предимство обаче безспорно е цената.

Една бройка “Шахед 136” е 35 000 долара

Този модел, превърнал се в гордостта на аерокосмическата компания “Авиационни индустрии Шахед”, свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, е ключово оръжие във войната.

За други дронове от същата серия се смята, че струват средно между $ 30 и 50 хил. Стойността дори и на по-скъпите модели “Шахед” обаче е в пъти по-ниска от цената на една ракета, която САЩ трябва да използват, за да го прехванат - между 1,1 и 2,3 млн. долара за бройка. Това не само принуждава Вашингтон да харчи много в ракети прехващачи и да изчерпва запасите си в региона, а също улеснява Иран да произвежда “Шахед” в големи количества.

Според Кели Гриеко - старши сътрудник в Центъра за стратегически изследвания “Стимсън”, ако войната продължи по-дълго, САЩ и съюзниците им ще трябва да търсят как да са по-устойчиви в действията си. Гриеко изчисли, че за всеки 1 долар, който Иран харчи за производство на “Шахед”, ОАЕ харчат около 20 до 28 долара, за да го прехванат.

“Война като тази е буквално това, за което Иран е създал “Шахед”, коментира Кайл Глен от лондонския Център за информационна устойчивост (CIR).

По думите му режимът на аятоласите винаги е очаквал, че ще се изправи срещу по-силна армия. Именно това го е

подтикнало да проучи асиметричната война,

при която по-малки или технологично по-слаби сили търсят начини да осуетят или изтощят врага.

Русия рано разбра предимствата на “Шахед”. През ноември 2022 г. тя купи технологията и 6000 дрона за 1,75 млрд. долара от Иран. “Русия е вложила много повече усилия в разработването на тези оръжия, отколкото Иран през последните години”, смята Кайл Глен.

Наскоро украинският президент Володимир Зеленски посочи, че руснаците са изстреляли 57 хил. дрона “Шахед” срещу украински градове и инфраструктура от началото на войната през 2022 г. досега. Характерният им бръмчащ звук е станал толкова разпространен в украинското небе, че вече ги наричат “мотопеди”.

“Благодарение на факта, че “Шахед” премина през огъня в Украйна, те успяха да го подобрят значително, да го модернизират, да инсталират допълнителни канали за комуникация и защита, с други думи да тестват това оръжие в битка”, коментира полковник Юрий Ихнат от украинските военновъздушни сили.

Използването на скъпи и трудни за производство методи за унищожаване на несложно оръжие показва очевидния провал на САЩ да си вземат поуки от Украйна, отбеляза Джордж Барос, старши анализатор в Института за изследване на войната (ISW). Според него Вашингтон е в уязвимо положение, тъй като броят на глобалните конфликти нараства, а съюзниците настояват за ракети прехващачи “Пейтриът”, от които САЩ произвеждат само около 600 годишно.

Ефективните системи за борба с дронове, електронната война, по-достъпните прехващачи и устойчивата инфраструктура трябва да се превърнат в ключови елементи на планирането на отбрана, коментира Ясир Аталан от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

САЩ очевидно вече са взели под внимание дроновете “Шахед”, след като преди дни потвърдиха, че и те са почнали да ползват дрон камикадзе срещу Иран. Става дума за безпилотния апарат LUCAS, който

Вашингтон е разработил чрез обратно инженерство

на “Шахед 136”. Първият му тест е бил през декември м.г., а в истински военни действия е бил пробван за първи път в настоящата операция “Епична ярост”. Производствената му цена е същата като на “Шахед” - около 35 хил. долара.

Американски военни се надяват, че с времето ще могат да свалят цената за направата на LUCAS до 5000 долара. Макар на пръв поглед да са почти еднакви, “Шахед” има доста по-голям обсег - 2000 км, в сравнение с 600 км за американската машина. Полезният товар на LUCAS освен това е по-малко от половината от този на иранския му еквивалент.

Ако Иран загубят предимството на евтините дронове, ще трябва да бъдат изобретателни и по други линии на бойното поле. Според непотвърдена информация вече има нещо такова в ход. Смята се, че ирански военни са рисували с евтина боя в стратегически райони контури на самолети и хеликоптери с реални размери, за да подмамят САЩ и Израел да хабят ресурси по фалшиви цели. Подобна стратегия не е странна в контекста на асиметричната война, макар до момента да няма официално потвърждение.