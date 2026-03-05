ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трета тревога за последните часове беше обявена в ...

Президентът на Азербайджан: Въоръжените ни сили готвят ответни мерки

Илхам Алиев КАДЪР: Екс/@presidentaz

Няма да търпим този неоснователен акт на терор и агресия, извършен срещу Азербайджан. Нашите въоръжени сили са получили указания да подготвят и приложат подходящи ответни мерки. Това пише в своя публикация в социалната мрежа "Екс" президентът на Азербайджан Илхам Алиев. 

Чрез технически средства бе потвърдено, че четири безпилотни летателни апарата от въоръжените сили на Иран са били изстреляни за извършване на атаки срещу района на Нахичеван, се казва в изявление на азебайджанското Министерство на отбраната. Един от тях бил неутрализиран от азербайджанската армия, а другите атакували цивилна инфраструктура, включително сградата на средно училище в учебно време. 

Иран отрече да е извършвал атаки с дронове срещу Азербайджан. 

"Изявлението на иранския Генерален щаб, че уважава суверенитета на всички страни, особено на мюсюлманските и на съседните, и конкретно отричането на отговорност за атаките с дронове, извършени днес от Техеран срещу Азербайджан, не е приемливо по никакъв начин", заяви азебайджанското Министерство на отбраната. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

