Хаменей бил измамен от Мосад с вечеря за Шабат, преди да бъде убит (Обзор)

Вашингтон и Тел Авив подготвят кюрдски бунтове в Ислямската република

С фалшива вечеря за еврейския празник Шабат е бил измамен Али Хаменей, за да не избяга по време на операцията на Тел Авив и Вашингтон, при която беше убит. Източници на еврейското разузнаване разказват, че засилената активност около централата на организацията би сигнализирала на Иран, че предстои някаква голяма операция. Затова те решили да публикуват снимки, от които да изглежда, че в петък на 27 февруари оперативният състав е по домовете за празничната вечеря.

В ранните часове на 28 февруари обаче служителите дискретно се върнали на работните си места, за да започнат мисията си. Така в 9,40 ч сутринта Хаменей вече бил убит с 30 ракети от вида “Синьо врабче”, пратени по резиденцията му от изтребители.

“Целта на операцията е да се нанесат тежки щети на иранския терористичен режим, докато той вече не е екзистенциална заплаха”, заяви еврейският бригаден генерал Ефи Дефрин.

Мосад и ЦРУ пък работят с кюрдските милиции в региона на границата между Ирак и Северен Иран, за да започнат открит бунт срещу аятоласите. Смята се, че така силите на режима ще бъдат принудени да се разпрострат на широк фронт, което ще предотврати възможността да избиват собствения си народ, ако се вдигне срещу властта. Анонимни източници твърдят, че стотици войници вече са преминали границата и се намират в Ислямската република. Израел бил обещал на кюрдските групировки военна и политическа подкрепа за по-широка автономия и дори собствена държава, ако режимът в Иран падне.

Според платформата “Аксиос” Доналд Тръмп е разговарял с кюрдските лидери Масуд Барзани и Бафел Талабани в неделя, за да обсъдят войната с Иран и възможните следващи стъпки. Си Ен Ен съобщи, че Тръмп е провел разговор и с Мустафа Хиджри, лидера на Демократическата партия на Ирански Кюрдистан.

Изглежда, Вашингтон предвижда сблъсъкът с Техеран да продължи поне до септември. От Пентагона е било поискано да предостави допълнителен разузнавателен персонал, който да работи за успех на операцията в рамките на следващите 100 дни. Искането е дошло от Централното военно командване на САЩ.

Азербайджан се превърна в поредната държава, засегната от войната. Дрон удари летището в автономната област Нахчеван и рани двама души. Баку обвини за случилото се Техеран и привика посланика за обяснение. По-късно иранският зам.-външен министър Казем Гарибабади заяви, че дронът не е бил изпратен от Иран и че Техеран няма интерес от военна намеса в Азербайджан.

