ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция задържа повече от 600 заподозрени при опера...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22412609 www.24chasa.bg

Русия и Украйна са имали 56 сражения за един ден

2476
Русия съобщи, че е превзела селище в Източна Украйна СНИМКА: Пиксабей Снимка: снимка пиксабей

От тази сутрин до 16 ч. (и българско време) днес на украинска територия са били регистрирани 56 сражения с руската армия, каза Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от Укринформ.

В редовната сводка, публикувана във "Фейсбук", пише, че най-ожесточените боеве са били на три направления - Гуляйполското в югоизточната Запорожка област и Покровското и Константиновското в съседната Донецка област, на изток, съобщава БТА.

Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, съобщи днес за още едно село, превзето в Източна Украйна, предаде ТАСС.

Става въпрос за Яровая, която отстои на няколко километра западно от град Лиман, в Донецка област. Това село се намира в най-северната част на източния украински регион, в Краматорски район.

Твърденията и на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.

Русия съобщи, че е превзела селище в Източна Украйна СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси