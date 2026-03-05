ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Руските власти повдигнаха обвинения в корупция на бивш заместник-министър на отбраната

Кремъл. Снимка: Pixabay

Руските власти повдигнаха обвинения в корупция на бившия заместник-министър на отбраната Руслан Цаликов, съобщиха днес следствените органи, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е поредното от серия знакови дела срещу високопоставени представители на руската армия.

"Следственият комитет на Русия образува наказателно дело срещу бившия първи заместник-министър на отбраната на Русия Руслан Цаликов за създаване на организирана престъпна група, чиито участници през 2017-2024 г. са извършили присвояване на бюджетни средства, а също така за легализиране на присвоеното и подкупи", съобщи говорителката на Комитета Светлана Петренко, цитирана от ТАСС.

Цаликов е заемал поста първи заместник-министър на отбраната на Русия в периода от декември 2015 г. до юни 2024 г., когато поредица съдебни дела за корупция доведоха до ареста на редица генерали, заместник-министри и цивилни служители от руското министерство на отбраната, отбелязва Ройтерс, цитира БТА.

През юли миналата година друг руски заместник-министър на отбраната - Тимур Иванов, бе осъден на 13 години затвор.

Иванов и Цаликов изпълняваха функциите на заместник-министри под ръководството на Сергей Шойгу - дългогодишен съюзник на руския президент Владимир Путин. Шойгу бе отстранен от поста си миналата година и назначен за секретар на Съвета за сигурност на Русия, а на негово място Путин издигна Андрей Белоусов.

