Министърът на външните работи на Иран: Израел стои зад атаките с дронове срещу Азербайджан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи обвини днес Израел, че стои зад атаките с дронове срещу Азербайджан, които според него имат за цел да увредят двустранните отношения на Техеран с Баку, предаде Франс прес.

По време на телефонен разговор с азербайджанския си колега Джейхун Байрамов Арагчи "отрече Иран да е изстрелвал летателни апарати срещу Азербайджан" и заклейми ролята на "израелския режим в атаките, които имат за цел да отклонят вниманието на обществеността и да уронят добрите отношения между Иран и съседите му", гласи обобщително съобщение на иранското външно министерство, цитирано от БТА.

По-рано днес дронове удариха автономния азербайджански ексклав Нахичеван, граничещ с Ислямската република, при което президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди извършването на "терористичната атака" с ирански дронове. Дроновете раниха 4 души в ексклава.

"Няма да толерираме този необоснован акт на тероризъм и агресия срещу Азербайджан. Нашите въоръжени сили са получили насоки да подготвят и приложат необходимите ответни мерки. Готови сме да покажем нашата сила срещу всяка една враждебна държава. В Иран не трябва да забравят това", подчерта президентът Алиев.

Азербайджан обяви също така, че затваря въздушното пространство в южната част на страната, след като четири ирански дрона са прелетели над границата. Въздушното пространство ще остане затворено в продължение на 12 часа, гласи издаденото от Азербайджан известие до авиационните екипажи.

От своя страна, иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади отхвърли твърденията, че Техеран е атакувал Нахичеван.

"Ние не нападаме нашите съседни страни", изтъкна Гарабабади пред азербайджанската медия "Ейнюз" (AnewZ).

Нападение с дронове бе извършено днес срещу международното летище в Нахичеван, съобщи азербайджанската информационна агенция АЗЕРТАДЖ.

Дрон, излетял от територията на Иран, се е взривил на летището, а друг дрон се е взривил в близост до училище в село Шакерабад, район Бабек.

Азербайджанските власти посочиха, че разследват какъв тип дронове са били използвани при атаката.

Азербайджан е основен производител на нефт и природен газ, като изнася тези суровини предимно към Турция и Европа чрез тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Всяка една щета по енергийната инфраструктура на страната би могла още повече да повиши международните цени на енергията, отбелязва Ройтерс.

"Настояваме Иран да даде ясно обяснение за атаките с дронове в Нахичеван, ранили двама души", заяви азербайджанското Външно министерство, цитирано от АЗЕРТАДЖ.

"Тези нападения срещу територията на Азербайджан представляват нарушение на нормите и принципите на международното право, и допринасят за ескалация на напрежението в региона", посочи ведомството.