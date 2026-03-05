Папа Лъв XIV се помоли на Бог световните лидери да се откажат от войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Папа Лъв XIV публикува видеозапис, на който се моли Бог да помогне на световните лидери да се откажат от войната като начин за решаване на конфликти, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че той е отправил това необичайно послание на фона на продължаващите вече шести ден американско-израелски въздушни удари срещу Иран.

„Господи, просвети лидерите на страните, за да имат смелостта да се откажат от проектите на смъртта", каза папата във видеото. „Днес издигаме молитвата си за мир в света, молейки нациите да се откажат от оръжията и да изберат пътя на диалога и дипломацията", добави той, цитира БТА.

Светият отец публикува всеки месец видеопослание, за да обяви молитвените си намерения за съответния месец. Този март например е „за разоръжаване и мир".

Не е ясно дали днешното видео е било записано специално в отговор на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, които прераснаха в регионална война с ирански ответни атаки в Израел, Персийския залив и Ирак и израелски атаки в Ливан, отбелязва Ройтерс.

От Ватикана засега не са отговорили на запитване кога е бил направен записът.

Вчера най-високопоставеният дипломат на Ватикана каза, че ударите на САЩ и Израел подкопават международното право, и добави, че държавите нямат право да започват „превантивни войни", което също е необичайно директна критика към военната операция, посочва Ройтерс.

„Ако на държавите бъде признато правото на „превантивна война"... целият свят може да рискува да избухне в пламъци", аргументира се кардинал Пиетро Паролин, държавният секретар на Ватикана, в интервю за „Ватикан Нюз".

На видеозаписа папата моли Бог да помогне на света да разбере, „че истинската сигурност не идва от контрол, подхранван от страх, а от доверие, справедливост и солидарност между народите".