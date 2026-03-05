ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция задържа повече от 600 заподозрени при опера...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22412866 www.24chasa.bg

Тръмп: Синът на Хаменей е неприемлив за мен, трябва да се включа в избора за нов лидер на Иран

2640
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че трябва да се включи лично в избора на следващия върховен лидер на Иран, предаде Ройтерс.

"Синът на (аятолах Али) Хаменей е неприемлив за мен. Искаме някой, който ще донесе хармония и мир в Иран", каза Тръмп в интервю за сайта "Аксиос".

"Трябва да се включа в назначаването, както с (временната президентка на Венецуела) Делси (Родригес) във Венецуела", добави той, цитира БТА.

Моджтаба Хаменей, син на покойния върховен лидер на Иран, е оцелял след американските и израелските удари в събота срещу Ислямската република, при които е бил убит баща му Али Хаменей, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на ирански източници.

Духовник от среден ранг с близки връзки с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, хардлайнерът Моджтаба е една от най-влиятелните фигури в иранската духовно статукво и е смятан за предполагаем наследник на баща си, отбелязва Ройтерс.

Иран все още не е обявил новия си лидер.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси