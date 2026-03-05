ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трета тревога за последните часове беше обявена в британската база Акротири в Кипър

2792
Британската военновъздушна база Акротири на остров Кипър КАДЪР: Екс/@clashreport

За трети път през последните часове прозвучаха сирените в британската военновъздушна база Акротири на южния бряг на остров Кипър, съобщи кипърското издание „Филелефтерос".

Сигналът за тревога е бил подаден около 16:30 ч. местно време, съобщава БТА.

Първата тревога за деня беше подадена късно снощи, а втората – днес по обяд.

Гръцката телевизия Скай съобщава, че последната тревога е била превантивна и не е установена заплаха.

Базата Акротири беше ударена с дрон в понеделник. Според източници на кипърската новинарска агенция КНА дронът е излетял от Ливан и е бил изстрелян от свързаната с Иран групировка „Хизбула".

Обединеното кралство има две суверенни военни бази на остров Кипър, Акротири и Декелия, които запазва след предоставянето на независимост на острова през 1960 г.

