Турция задържа повече от 600 заподозрени при операция срещу разпространението на дрога

Властите в Турция са задържали повече от 600 заподозрени и са иззели голямо количество наркотични вещества при мащабна операция срещу разпространението на наркотици, проведена през последните пет дни в 67 от 81-те окръга на страната, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение от турското министерство на вътрешните работи, съобщи БТА.

В рамките на операцията, в която са участвали повече от 2200 полицейски служители и 21 специално обучени кучета, са били задържани общо 638 лица, заподозрени за разпространение и извършване на търговия с наркотични вещества, се казва в съобщението. По време на акцията също така са иззети общо 574 килограма наркотици и 755 000 таблетки синтетичен наркотик, отбелязват още от турското министерство на вътрешните работи.

До момента 266 от задържаните са оставени в ареста, на други 68 са наложени различни мерки за съдебен контрол, а случаите на останалите все още се разглеждат.