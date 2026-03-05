Шефката на ЕЦБ: Преминаваме към свят на несигурност

Светът преминава от епоха, в която икономическите рискове могат да бъдат измервани и моделирани, към период на истинска несигурност. Това заяви президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в годишната Глобална лекция за риска, организирана от университета "Джон Хопкинс" в Болоня, Италия.

По думите ѝ през последните десетилетия световната икономика е функционирала в относително стабилна среда - с утвърдени правила за международна търговия, надеждни централни банки и предвидима геополитическа рамка, съобщава ЕЦБ. Тази стабилност е позволявала на правителствата и финансовите институции да използват исторически данни и икономически модели, за да оценяват рисковете и да реагират на кризи.

„Днес обаче напускаме света, в който рискът може да бъде измерен и моделиран, и навлизаме в свят на истинска несигурност“, посочи Лагард, цитирана от БТА.

Според нея настоящите сътресения променят самата структура на глобалната икономика. Пандемията от КОВИД-19 е разкрила уязвимостта на международните вериги за доставки и е ускорила тенденцията към връщане на производството в националните икономики. В същото време руската инвазия в Украйна е променила архитектурата на сигурността в Европа, а търговските отношения все по-често се използват като инструмент за геополитически натиск.

Паралелно с това светът е изправен пред най-сериозната технологична трансформация от времето на електрификацията, отбеляза президентът на ЕЦБ. Според нея бързото развитие на изкуствения интелект може значително да повиши производителността и икономическия растеж, но същевременно увеличава зависимостта между държавите чрез сложни глобални вериги за доставки и огромни нужди от данни и пазари.

Лагард предупреди, че съчетанието между технологичната трансформация и нарастващата геополитическа фрагментация създава по-широк диапазон от възможни икономически резултати, отколкото светът е виждал от десетилетия.

„Когато сили с толкова голям мащаб се развиват едновременно, трябва да приемем, че те взаимодействат помежду си“, посочи тя.

По думите ѝ затварянето на икономиките и отслабването на международното сътрудничество могат да подкопаят именно технологичния напредък, който има потенциал да стимулира растежа.

В тази връзка Лагард призова за запазване и реформиране на международните институции като Международния валутен фонд, Световната банка и Световната търговска организация, както и за по-тясно сътрудничество между съюзниците и наличие на минимални механизми за координация дори между геополитически съперници.

„В свят, който се разпада на части, най-важният акт на управление на риска е да запазим ключовите връзки между икономиките“, подчерта президентът на Европейската централна банка.