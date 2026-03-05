ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ изключиха от санкциите безсрочно германското подразделение на "Роснефт"

СНИМКА: Pixabay

САЩ издадоха днес генерален лиценз, който позволява трансакциите, свързани с германското подразделение на руския петролен гигант "Роснефт", да бъдат изключени от санкционния режим срещу концерна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Лицензът, в който не се посочва крайна дата, заменя изключението, което трябваше да изтече на 29 април. 

Удължаването на действащото изключение от санкциите намалява риска от нарушения в дейността на германските рафинерии в момент, когато ескалиращият конфликт в Близкия изток разстройва световните пазари на енергийни суровини. 

 

Германия постави подразделенията на "Роснефт" на нейна територия под външно управление през 2022 г., след като инвазията на Москва в Украйна сложи край на десетилетните енергийни връзки на страната с Русия. 

Сред активите в дял от рафинерията в Швет, която е ключов доставчик на горива за региона на германската столица Берлин. 

 

СНИМКА: Pixabay

