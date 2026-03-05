САЩ изключиха от санкциите безсрочно германското подразделение на "Роснефт"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ издадоха днес генерален лиценз, който позволява трансакциите, свързани с германското подразделение на руския петролен гигант "Роснефт", да бъдат изключени от санкционния режим срещу концерна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лицензът, в който не се посочва крайна дата, заменя изключението, което трябваше да изтече на 29 април.

Удължаването на действащото изключение от санкциите намалява риска от нарушения в дейността на германските рафинерии в момент, когато ескалиращият конфликт в Близкия изток разстройва световните пазари на енергийни суровини.

Германия постави подразделенията на "Роснефт" на нейна територия под външно управление през 2022 г., след като инвазията на Москва в Украйна сложи край на десетилетните енергийни връзки на страната с Русия.

Сред активите в дял от рафинерията в Швет, която е ключов доставчик на горива за региона на германската столица Берлин.