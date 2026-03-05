Шри Ланка: Опитваме са да спасим живота на моряците от втори потопен ирански кораб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шри Ланка заяви днес, че се опитва да спаси живота на моряците на втори ирански кораб край бреговете си - ден след като 87 ирански моряци загинаха при атака на американска подводница срещу ирански военен кораб в същия район, предаде Ройтерс.

Съветът за сигурност на островната държава, в който участват висши военни, се събра, за да обсъди какви мерки да предприеме, съобщиха пред агенцията двама правителствени представители, информира БТА.

"Президентът, военните и всички други заинтересовани представители на властите са информирани и ние се занимаваме със ситуацията", заяви говорителят на правителството Налинда Джаятиса в отговор на въпроси от лидер на опозицията.

"Правим всичко възможно, за да защитим човешкия живот", каза говорителят, без да уточни как.

Потопеният ирански кораб е бил близо до пристанището на Коломбо, в изключителната икономическа зона на страната, но извън морските ѝ граници, уточни Джаятиса.

Фрегатата "Дена" е потънала вчера на 19 морски мили от южния пристанищен град Гале и властите на Шри Ланка и са изпратили два хладилни камиона за съхранение на 87-те тела, извадени от морето, добави говорителят.

Техеран е помолил Коломбо да помогне за репатрирането на телата, каза заместник-министърът на здравеопазването и медиите на Шри Ланка, Хансака Виджемуни, пред Ройтерс, като добави, че все още не е определен срок, в който това може да се случи.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че военният кораб е бил атакуван в международни води без предупреждение на хиляди морски мили от Персийския залив, където американските и израелските сили нанасят удари по Иран, а Техеран отвръща с нападения с ракети и дронове.

"САЩ горчиво ще съжаляват за прецедента, който създадоха", написа Арагчи в публикация в "Екс" и добави, че военният кораб е бил гост на учения на индийския флот и е превозвал почти 130 моряци. Само 32-ма моряци от кораба са били спасени, посочва Ройтерс.