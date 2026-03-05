ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Литва набра рекорден брой кадри за въоръжените си сили

1128
Робертас Каунас КАДЪР: Екс/@robertas_kaunas

Литва набра рекордните 1000 души като нови кадри за професионалните си въоръжени сили през миналата година, с което общият брой на войниците достигна 13 400, заяви литовският министър на националната отбрана Робертас Каунас, предаде ДПА. 

Увеличението с 8 процента е "най-добрият резултат за последните 20 години", посочи Каунас, цитиран от БТА. 

Литовският министър на националната отбрана охарактеризира въоръжените сили като най-привлекателния работодател в обществения сектор, приписвайки това на вътрешната реформа и подобрените социални придобивки за военнослужещите. 

До 60 процента от новобранците в Литва са потърсили професионална военна реализация след службата си, заяви Каунас, като подчерта, че 99,8 процента от новобранците са били доброволци. 

Литва граничи с руския ексклав Калининград и Беларус, съюзник на Русия. Войната в Украйна се разглежда като пряка заплаха за националната сигурност и е накарала литовското правителство да увеличи разходите за отбрана и размера на армията, отбелязва ДПА.

До 2030 г. се очаква броят на професионалните войници да се увеличи до около 20 000, а Германия ще разположи постоянно в Литва механизирана танкова бригада.

