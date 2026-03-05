ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По навик "Лудогорец" би "Левски" и се върна в битк...

Иран благодари на Саудитска Арабия, че не е разрешила територията й да бъде използвана за атаки

Иран СНИМКА: Pixabay

Иранският посланик в Саудитска Арабия Алиреза Енаяти изрази благодарност към Саудитска Арабия, че изпълнява обещанието си да не разреши използването на въздушното си пространство и територията си за войната на САЩ и Израел срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

"Ценим това, което чухме неколкократно от Саудитска Арабия, че тя няма да разреши използването на въздушното си пространство, териториалните си води или територията си срещу Ислямска република Иран", каза дипломатът в ексклузивно интервю за АФП.  

Преди избухването на войната Саудитска Арабия подкрепи дипломатическите усилия за успокояване на напрежението между Техеран и Вашингтон и обеща, че въздушното ѝ пространство няма да бъде използвано за атаки срещу Иран.

