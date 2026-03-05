ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Два полета на „България Еър“ върнаха в София български туристи от Оман и Дубай

3552
СНИМКА: Pixabay

Два полета на „България Еър“ (Bulgaria Air), част от операцията по връщането на български туристи, кацнаха на Летище „Васил Левски“ – София, съобщиха от пресцентъра на авиокомпанията.

Единият самолет излетя тази сутрин от Оман („Салала Интернешънъл Еърпорт“) и кацна в София в 18:01 часа българско време със 110 пътници на борда. От тях 74 са били на чартърен полет на авиокомпанията, а останалите са включени в списък на Министерството на външните работи.

Вторият самолет тръгна от Дубай днес и превози 180 пътници, като кацна на летището в София около 19:50 часа, съобщиха още от превозвача, цитирани от БТА. 

Снощи български туристи се прибраха в София с полети от Дубай и Абу Даби.

Вчера български туристи се прибраха и с полет от Дубай до летище Варна.

СНИМКА: Pixabay

