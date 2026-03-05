ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В първия ден на новия шеф на ГДБОП арестуваха него...

На месец ЕС засича средно по 100 души, които създават опасност за сигурността

Николай Желязков, БТА

СНИМКА: Pixabay

От въвеждането на новата система за преминаване на външните граници на ЕС преди три месеца вече са засечени около 300 случая на пътници, които създават заплахи за сигурността, съобщи еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер след днешното заседание на европейските вътрешни министри в Брюксел.

Той отбеляза, че такива хора не биват допускани в ЕС. По неговите думи днес ЕС е много по-подготвен за прилив на мигранти, отколкото беше преди 10 години. Наскоро повишихме допълнително мерките за охрана на външните граници, автоматичните проверки внасят допълнително улеснение за откриването на нередности, поясни еврокомисарят. Той отчете спад с над 50 на сто в броя на случаите на незаконно преминаване на европейските граници в последните две години.

Обстановката в Близкия изток създава предизвикателства пред ЕС в областта на сигурността и миграцията, посочи еврокомисарят. Засега не виждаме потоци от напускащи Иран към други страни в региона, продължаваме да следим, добави той. По повод заплахите от терористични действия след ударите по Иран от последните дни Брунер отбеляза, че европейските служби за сигурност водят наблюдение, включително на интернет и онлайн платформите. В случаи на терористични заплахи платформите трябва да ни сътрудничат, каза еврокомисарят.

СНИМКА: Pixabay

