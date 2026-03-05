Антивоенен демонстрант бе ранен на Капитолия след спречкване с участието на US сенатор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж, протестиращ против ударите на САЩ и Израел срещу Иран, бе ранен при спречкване с полицията на Капитолия и със сенатора републиканец Тим Шийхи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мъжът - Брайън Макгинис, бивш морски пехотинец и кандидат за сенатор от партията на Зелените в щата Северна Каролина, прекъсна заседание на Комисията за въоръжените сили на Сената, провиквайки се "Израел е причината за тази война, Америка не иска да се бие за Израел".

На видеокадри от инцидента, чиято автентичност бе потвърдена от Ройтерс, се вижда как охранители и сенатор Шийхи се опитват да изведат навън Макгинис, който е облечен във военна униформа.

"Никой не иска да се бие за Израел", вика Макгинис, докато едната му ръка остава заклещена между вратите на залата, при което се чува звук, наподобяващ счупване.

На 44-годишния Макгинис са повдигнати обвинения за нападение срещу полицай, за оказване на съпротива при арест и за провеждане на незаконна демонстрация, съобщи полицията на Капитолия.

Напрежението ескалира, след като в събота САЩ и Израел предприеха голяма военна кампания срещу Иран, с което Близкият изток бе потопен в нов и непредсказуем конфликт, отбелязва Ройтерс.