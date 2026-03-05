ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: САЩ поиска от Украйна помощ в защитата срещу ирански дронове

Украинският президент Володимир Зеленски СНИМКА: Х/@ZelenskyyUa

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че страната му е получила конкретно искане от САЩ за помощ в противодействието срещу иранските дронове в Близкия изток, предаде Укринформ.

"Получихме искане от Съединените щати за конкретна подкрепа в защитата срещу иранските дронове "Шахед" в Близкия изток", написа Зеленски в "Екс", цитиран от БТА. 

Украинският президент допълни, че е разпоредил да бъдат предоставени необходимите средства и да се осигури присъствието на специалисти от Украйна, които да помогнат за гарантиране на сигурността.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю по телефона пред Ройтерс, че Вашингтон би приел помощ от всяка държава по този въпрос.

"Разбира се, че ще приема всякаква помощ от всяка страна", каза Тръмп, запитан за предложението на Украйна да съдейства за защитата срещу иранските дронове.

Украинският президент Володимир Зеленски СНИМКА: Х/@ZelenskyyUa

