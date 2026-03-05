Теодора Георгиева се прибира в София, вътрешният министър й назначил охрана

Тази вечер с полет от Люксембург се прибира Теодора Георгиева, която бе отстранена от Европейската прокуратура за сериозни нарушения, съобщава "Гласове".

Според информацията служебният вътрешен министър Емил Дечев е наредил охрана на МВР да поеме Георгиева още щом стъпи на българска земя.

През февруари от офиса на Европейската прокуратура съобщиха, че Георгиева е "извършила сериозно нарушение, но решението дали да бъде предложена за уволнение ще е на европейските институции".

Становището, че Георгиева е "виновна", е на Дисциплинарния съвет, в който участват служители на европейските институции. Отлагат обаче решението, защото нарушението било сериозно и може да се стигне до уволнение. Заради това Лаура Кьовеши е информирала Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по казуса. Те могат да сезират Съда на Европейския съюз, който може да освободи прокурор заради сериозно нарушение. Колегията може да я накаже по-леко, например със забележка.

"Няма конкретно обвинение, има бланкетна форма за сериозно нарушение. Знам какво има като факти. Дисциплинарната комисия от 5 уважавани и опитни съдии е взела решение, че трябва да се наложи забележка", коментира Теодора Георгиева пред Нова тв.

От съобщението на Европейската прокуратура става ясно, че дисциплинарното дело е за нейни сериозни нарушения. Неофициално се знае, че е била активна по разследванията за разширяването на "Чирен" и за пристанището фантом във Варна, за което обвиняем е бившият кмет на морската столица Иван Портних. Тези дела се водят от делегирани европейски прокурори, които имат офис в България, а Георгиева е част от колегията в Люксембург.

Георгиева беше отстранена временно от поста в края на март 2025 г., като тази мярка е най-строгата срещу всеки риск или усещане за нарушаване на интегритета на разследванията. Тогава стана ясно, че се разследва обществена поръчка за разширение на газохранилище "Чирен" по споразумение между "Булгартрансгаз" и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда.