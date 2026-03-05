Макрон работи по план за предотвратяване на война в Ливан

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че обсъжда с различни заинтересовани страни план за предотвратяване на въвличането на Ливан във войната в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"За Ливан трябва да действаме. Трябва да бъде направено всичко тази близка на Франция страна да не бъде отново въвличана във войната", изтъкна Макрон в "Екс", отговаряйки на призив, отправен към него по-рано днес от ливанския президент Жозеф Аун.

След като разговаря вчера с американския президент Доналд Тръмп и с израелския премиер Бенямин Нетаняху, Макрон каза, че отново е разговарял с ливанските власти, "за да бъде съставен план за прекратяване на военните операции, които "Хизбула" и Израел понастоящем осъществяват".

Израелските сили, които заедно със САЩ атакуваха Иран в събота, започнаха масирано да бомбардират Ливан в нощта на неделя срещу понеделник, поразявайки обекти и позиции на "Хизбула". Ливанското шиитско движение откри огън срещу Израел, за да "отмъсти" за смъртта на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, който бе убит при удар в Техеран.