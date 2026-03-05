Ердоган към Макрон: Турция полага усилия за дипломация и връщане към преговорите с Иран

Турският президент Реджеп Ердоган заяви в телефонен разговор с френския президент Еманюел Макрон, че страната му приема с тъга новините за цивилни жертви. Той подчерта, че Турция полага усилия за възобновяване на преговорите с Иран и напомни за необходимостта от ускоряване на общите стъпки на НАТО в областта на отбранителната индустрия, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Турция.

"Президентът Ердоган заяви, че Турция следи отблизо ситуацията в Иран, изпитва тъга заради цивилните жертви и е разтревожена заради възможността от нарастването им, както и че е неприемливо разрастването на конфликта в региона", пише в съобщението за телефонния разговор.

Ердоган подчерта пред Макрон, че удължаването на времето на конфликта ще бъде източник на нестабилност както за региона, така и за света.

"Ердоган заяви, че Турция полага големи усилия за подсилване на почвата за дипломация и връщането към преговорите", съобщиха от Дирекцията по комуникациите, цитирани от БТА.

Турският президент изрази мнение, че конфликтите в региона и по света показват необходимостта от нарастване на сътрудничеството в областта на отбраната между съюзниците в НАТО. Според него е необходимо да бъдат ускорени общите стъпки на членовете на Алианса в областта на отбранителната индустрия.