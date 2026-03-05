ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след 24-ия кръг...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22414183 www.24chasa.bg

Държавната телевизия в Иран излъчи призив за проливането на кръвта на израелците и Тръмп

5084
Иран СНИМКА: Pixabay

Държавната телевизия в Иран излъчи днес призив на ирански аятолах за "проливането" на кръвта на израелците и на американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Призивът на аятолах Абдула Джавади Амоли е едно от малкото изявления на ирански духовници след началото на израелско-американската военна кампания срещу Ислямската република.

"Сега сме изправени пред голям тест и трябва да положим усилия за пълно запазване на единството", заяви аятолахът, цитиран от БТА. 

Иранският духовник призова в своята фетва (религиозно постановление - бел. ред.) за "проливането на кръвта на ционистите и на Тръмп".

Иран СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси