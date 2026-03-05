Държавната телевизия в Иран излъчи призив за проливането на кръвта на израелците и Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавната телевизия в Иран излъчи днес призив на ирански аятолах за "проливането" на кръвта на израелците и на американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Призивът на аятолах Абдула Джавади Амоли е едно от малкото изявления на ирански духовници след началото на израелско-американската военна кампания срещу Ислямската република.

"Сега сме изправени пред голям тест и трябва да положим усилия за пълно запазване на единството", заяви аятолахът, цитиран от БТА.

Иранският духовник призова в своята фетва (религиозно постановление - бел. ред.) за "проливането на кръвта на ционистите и на Тръмп".