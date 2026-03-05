ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след 24-ия кръг...

Пожар в главната рафинерия в Бахрейн след ирански ракетен удар

4036
Bapco Energies СНИМКА: Google Maps

Ирански ракетен удар предизвика пожар в главната държавна нефтопреработвателна рафинерия в Бахрейн в четвъртък. Огънят е бил овладян, съобщава комуникационният център на страната от Персийския залив.

„Пожар избухна в един от блоковете на рафинерията Bapco Energies след ирански ракетен удар. Пожарът е напълно овладян", се казва в изявление на Националния комуникационен център на Бахрейн, цитирано от AFP. 

Рафинерията, управлявана от държавната петролна компания на Бахрейн Bapco, се намира на остров Ситра на източното крайбрежие на Бахрейн, южно от столицата Манама.

„Няма съобщения за ранени и рафинерията продължава да работи. В момента се извършва оценка на щетите", добави центърът.

